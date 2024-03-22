Удар рф по Франковщине: двое пострадавших, ликвидирован пожар на объекте критической инфраструктуры

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, который возник в результате атаки рф в ночь на 22 марта. Предварительно, два человека получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщается, общая площадь пожара на объекте критической инфраструктуры составила около 900 кв.м

В 08:48 пожар был локализован, а в 10:06 - ликвидирован.

По предварительной информации, на месте происшествия травмированы 2 человека.

К ликвидации пожара было привлечено 169 спасателей и 56 единиц техники.

Напомним

В ночь на 22 марта российские военные атаковали "шахедами" и ракетами объект критической инфраструктуры на Ивано-Франковщине.