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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по Дергачам на Харьковщине: уже 4 пострадавших, среди которых трое детей

Удар рф по Дергачам на Харьковщине: уже 4 пострадавших, среди которых трое детей

Киев  •  УНН

26 апреля 2024, 08:37  •  9479 просмотра

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В результате удара российской управляемой авиабомбы по жилому дому в Дергачах Харьковской области пострадало 4 человека, среди которых 4-летний мальчик, две девочки в возрасте 5 и 16 лет и 52-летняя женщина.

До четырех увеличилось количество пострадавших из-за удара рф по жилому дому в Дергачах Харьковской области.  россияне ударили управляемой авиабомбой. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

Детали 

Как сообщил Синегубов, в результате российского удара управляемой авиабомбой по Дергачам загорелся двухэтажный дом. 

Количество пострадавших увеличилось до четырех человек. 

Мальчик 4 лет и женщина 52 лет получили легкие травмы и острую реакцию на стресс.  Без госпитализации

- написал Синегубов.

Ранее УНН сообщал, что российские войска ударили  управляемыми авиабомбами по центральной части города Дергачи Харьковской. Тогда было известно о двух травмированных  детях 5-ти и 16 лет. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kharkivХарьков
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