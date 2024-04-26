Удар рф по Дергачам на Харьковщине: уже 4 пострадавших, среди которых трое детей
Киев • УНН
В результате удара российской управляемой авиабомбы по жилому дому в Дергачах Харьковской области пострадало 4 человека, среди которых 4-летний мальчик, две девочки в возрасте 5 и 16 лет и 52-летняя женщина.
До четырех увеличилось количество пострадавших из-за удара рф по жилому дому в Дергачах Харьковской области. россияне ударили управляемой авиабомбой. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Как сообщил Синегубов, в результате российского удара управляемой авиабомбой по Дергачам загорелся двухэтажный дом.
Количество пострадавших увеличилось до четырех человек.
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Ранее УНН сообщал, что российские войска ударили управляемыми авиабомбами по центральной части города Дергачи Харьковской. Тогда было известно о двух травмированных детях 5-ти и 16 лет.
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