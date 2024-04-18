Удар рф по Чернигову: 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии

37 пострадавших в результате ракетной вражеской атаки на Чернигов находятся на стационарном лечении, 12 из них - в тяжелом состоянии. Об этом рассказал председатель ОВА Вячеслав Чаус в четверг в эфире телемарафона, передает УНН.

"Поисково-спасательная операция завершена. Нам известно о 18 погибших, 78 обратились за медпомощью, 37 находится на стационарном лечении, остальные покинули медицинские учреждения. 12 человек в тяжелом состоянии", - рассказал Чаус.

По его словам, в результате ракетной атаки армии рф 28 домов повреждены. Вчера удалось восстановить газоснабжение и свет.

Удар рф по Чернигову: поисково-спасательная операция завершена