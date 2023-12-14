Удар рф по аэродрому "Канатово": суд продлил меру пресечения Червинскому

Шевченковский районный суд Киева 13 декабря продлил меру пресечения Роману Червинскому, которому объявили подозрение в деле об обстреле российскими оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Червинский будет находиться под стражей еще 60 суток до 10 февраля без права на залог.

Суд также обязал руководителя отдела обеспечения досудебного расследования СБУ из-за ухудшения здоровья обеспечить подозреваемому необходимое лечение и питание.

Адвокаты планируют подавать апелляцию.

Защитники Червинского до этого заявили об отводе судьи, но получили отказ.

Прокуроры просили о закрытом заседании без СМИ. Суд отклонил ходатайство прокуроров - заседание продолжится в открытом режиме.

Далее сторона обвинения ходатайствовала о приобщении письма от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Содержание - неизвестно.

Адвокаты обратились в суд с просьбой предоставить 15 минут, чтобы ознакомиться с ходатайством и письмом Залужного.

Суд объявил перерыв в заседании. Червинский получил возможность прочитать письмо главнокомандующего ВСУ.

Адвокат выступил против присоединения письма, потому что, по его мнению, прокурор производит замену допроса свидетелей. Также, считает сторона защиты, там есть сведения, не относящиеся к делу.

Червинский отметил, что настоящее письмо Залужного имеет другой, отличный номер, чем номер письма с вопросами от прокуратуры. Червинский обвинил прокуроров в фабрикации.

Адвокаты просили допросить в суде главнокомандующего ВСУ и еще одного свидетеля. Правозащитница Людмила Куса объяснила, что ранее защита обращалась в ОГПУ с требованием допросить Залужного, однако им отказали.

По ее словам, позже следственный судья удовлетворил такое ходатайство и разрешил вызвать главнокомандующего ВСУ для допроса. Адвокаты ждали, напоминали письмами о необходимости вызвать повесткой в суд Залужного, впрочем, этого сделано якобы не было.

Прокуроры возразили против вызова Залужного из-за того, что это не заседание рассмотрения дела по существу.

Суд ходатайство адвокатов о вызове главнокомандующего ВСУ отклонил.

Ранее

СБУ задержала бывшего и.о. командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле аэродрома "Канатово".

Дополнение

Военнослужащему, бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил специальных операции, Роману Червинскому было сообщено о подозрении.

Как свидетельствуют материалы следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года.

Прокуратура настаивает на применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.