Удар по предприятию в Запорожье: пока известно о 3 погибших и 8 раненых

В результате удара по промышленному объекту Запорожья погибли три человека, еще восемь получили ранения. Повреждены 14 зданий, в том числе 7 многоэтажек, учреждение здравоохранения и учреждение культуры. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Три жизни оборвал вражеский ракетный удар по промышленному объекту Запорожья. 8 человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщил Федоров.

По его данным, предварительно, повреждены 14 зданий, в том числе 7 многоэтажек, учреждение здравоохранения и учреждение культуры.

Напомним

Днем 8 апреля, войска рф ударили по предприятию в Запорожской области, в результате чего погибли по меньшей мере трое гражданских лиц, также есть раненые.