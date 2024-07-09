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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар по "Охматдету": ФРГ примет на лечение детей из Украины

Удар по "Охматдету": ФРГ примет на лечение детей из Украины

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 21:03  •  13199 просмотра

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Германия и Польша предложили принять на лечение больных украинских детей после ракетного обстрела Россией детской больницы "Охматдет" в Киеве.

После ракетного удара России по детской больнице "Охматдет" министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах пообещал своему украинскому коллеге Виктору Ляшко, что ФРГ примет на лечение больных детей, которые в этом нуждаются, "в любое время". Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

"Следующий спасательный рейс вылетит в среду", - написал он в социальной сети X в понедельник, 8 июля.

Лаутербах добавил, что "Путин в очередной раз показал своей целенаправленной атакой по детской больнице, что он - военный преступник".

Польша также готова принять украинских детей

Ранее в этот день премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве также отметил, что его страна готова оказать Киеву необходимую помощь после удара РФ по "Охматдету".

"Мы уже имеем опыт непосредственной медицинской помощи, организованной правительством, включая операции там на месте или прием больных и раненых в Польше. Поэтому подумайте, можем ли мы и в этом деле быть вам вспомогательными. Мы сделаем все, что будет в наших силах", - отметил он.

Разрушены несколько корпусов

Как сообщили в министерстве здравоохранения (МОЗ) Украины, в результате атаки в "Охматдете" полностью разрушен корпус, в котором находилось токсикологическое отделение, где проводился гемодиализ, а также проходили лечение пациенты до и после трансплантации. Повреждения получили еще четыре корпуса, существенные - корпус Детского кардиологического центра.

Во время российского ракетного удара в "Охматдете" находились более 600 пациентов и по меньшей мере столько же работников больницы. Около 100 пациентов направлены в другие медицинские учреждения Киева, часть детей перевели на свободные кровати в корпуса, пострадавшие в меньшей степени.

По данным властей Киева, в результате ракетного удара по "Охматдету" погибли два человека, один из которых - врач, пострадали до 20 человек.

Кличко сообщил о двух погибших в "Охмадете": одна из них врач8 июля 2024, 11:39 • 24631 просмотр

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