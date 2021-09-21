Ученые: свиньи умнее, чем собаки и обезьяны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Домашние свиньи "блещут интеллектом" намного больше, чем, например, собаки или обезьяны. К такому выводу пришли учёные из университета Эмори, передаёт УНН со ссылкой на Daily Mail.
Проводимый учёными эксперимент состоял из двух этапов. В первом парнокопытным надо было найти выход из лабиринта, с чем свиньи справились с огромным успехом.
Второй этап заключался в том, чтобы проверить состояние долгосрочной памяти животных. На удивление, свиньи быстро запоминали расположение предметов.
В итоге, после всех проведенных тестов, ученые пришли к выводу, что свиньи отличаются развитыми когнитивными навыками и превосходят в этом собак или обезьян.
К слову
Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.
"Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с "близкими по духу". После кошки и собаки свинья является самым порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают", - отмечают представители зоозащитной оргнанизации "Открытые клетки".
Добавим, что свинина имеет негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.