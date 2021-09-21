Учені: свині розумніші, ніж собаки і мавпи

Проведений вченими експеримент складався з двох етапів. У першому парнокопитним треба було знайти вихід з лабіринту, з чим свині впоралися з величезним успіхом.

Другий етап полягав у тому, щоб перевірити стан довгострокової пам'яті тварин. На подив, свині швидко запам'ятовували розташування предметів.

У підсумку, після всіх проведених тестів, учені прийшли до висновку, що свині відрізняються розвиненими когнітивними навичками і перевершують в цьому собак або мавп.

До слова

Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини і дати тваринам шанс прожити інше життя.

"Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поруч з "близькими по духу". Після кішки і собаки свиня є найбільш порядною домашньою твариною. Також свині люблять купатися і з великим задоволенням плавають", - відзначають представники зоозахисної оргнанізаціі "Відкриті клітки".

Додамо, що свинина має негативний вплив на здоров'я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, свинина, як і інше червоне м'ясо, провокує розвиток раку.