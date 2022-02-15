Ученые составили список продуктов, которые могут спровоцировать рак желудка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Итальянские ученые выявили "прямую связь" между рафинированными продуктами и раком желудка, передает УНН со ссылкой на Taylor Francis Online.
Детали
В ходе исследования ученые проанализировали влияние различных продуктов питания и напитков на возможное развитие рака желудка. Специалисты сопоставили данные исследований, проведенных в Италии в период с 1997 по 2007 год, в которых приняли участие 230 человек с подтвержденным раком желудка и 547 человек контрольной группы, госпитализированных из-за острых неопластических заболеваний.
Исследователи отметили, что "прямая связь" с риском развития рака желудка наблюдалась в отношении зерновых. И, наоборот, обратные тенденции в риске наблюдались при потреблении овощей и фруктов.
Ученые сделали вывод, что результаты исследования подтверждают защитную роль овощей и фруктов против рака желудка и свидетельствуют о пагубном влиянии рафинированных зерновых на это новообразование.
К рафинированным продуктам относятся торты, десерты, белый хлеб, макароны, кексы, сладкое или соленое печенье, рафинированные зерновые хлопья для завтрака, белый рис, блины, вафли и пицца.
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