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Учені склали список продуктів, які можуть спровокувати рак шлунка

Учені склали список продуктів, які можуть спровокувати рак шлунка

Київ • УНН

 • 31875 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Італійські вчені виявили "прямий зв'язок" між рафінованими продуктами і раком шлунка, передає УНН з посиланням на Taylor Francis Online.

Деталі

Під час дослідження вчені проаналізували вплив різних продуктів харчування і напоїв на можливий розвиток раку шлунка. Фахівці зіставили дані досліджень, проведених в Італії в період з 1997 по 2007 рік, у яких взяли участь 230 осіб з підтвердженим раком шлунка і 547 осіб контрольної групи, госпіталізованих через гострі неопластичні захворювання.

Дослідники відзначили, що "прямий зв'язок" з ризиком розвитку раку шлунка спостерігався щодо зернових. І, навпаки, зворотні тенденції в ризику спостерігалися при споживанні овочів і фруктів.

Учені зробили висновок, що результати дослідження підтверджують захисну роль овочів і фруктів проти раку шлунка і свідчать про згубний вплив рафінованих зернових на це новоутворення.

До рафінованих продуктів належать торти, десерти, білий хліб, макарони, кекси, солодке або солоне печиво, рафіновані зернові пластівці для сніданку, білий рис, млинці, вафлі і піца.

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