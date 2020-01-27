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Убийство журналиста Сергиенко: у Рябошапки направили в суд обвинительный акт

Киев • УНН

 • 10682 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Офис Генерального прокурора 24 января 2020 года направил в суд обвинительный акт по делу об убийстве журналиста Василия Сергиенко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса.

Убийство журналиста Сергиенко: у Рябошапки направили в суд обвинительный акт

"Офис Генерального прокурора 24 января 2020 года направил в суд обвинительный акт в отношении лица по факту незаконного проникновения 4 апреля 2014 года на территорию домовладения журналиста и участника "Самообороны Евромайдана Черкасской области" В. Сергиенко в г. Корсунь - Шевченковский Черкасской области, откуда журналиста было похищено и в дальнейшем этот же день жестоко убито (п. п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Кроме того, указанному гражданину и еще одному лицу инкриминируется участие в преступной организации, которая действовала в период с ноября 2013 по июль 2015 года на территории Киевской и Черкасской областей (ч. 1 ст. 255 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве завершал Центральный аппарат Государственного бюро расследований.

Напомним, один из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском и журналист Василия Сергиенко был убит в апреле 2014 года. Его похитили со двора собственного дома, а на следующий день тело нашли в лесу в 15 километрах от города со следами пыток.

В период с 2015 по 2017 годы по подозрению в убийстве задержали пятерых человек: Владимира Горбенко, Валентина Завражина, Романа Недибалюка (обвиняются в исполнении похищения), Владимира Воронкова (обвиняется в исполнении убийства) и владельца киевского спортклуба "Тай" Вадима Мельника (обвиняется в организации преступления). В розыске находятся еще двое фигурантов дела Андрей Иносов, которого подозревают в организации похищения и Валерий Федоров, которого следствие считает еще одним исполнителем убийства.

Судебные слушания начались в январе 2016 года. С тех пор дело постоянно переходит из одного районного суда Черкасской области в другой, изменилось уже 14 коллегий судей.

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