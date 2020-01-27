Убивство журналіста Сергієнка: у Рябошапки направили до суду обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора 24 січня 2020 року направив до суду обвинувальний акт у справі щодо вбивства журналіста Василя Сергієнка, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Офісу.
“Офіс Генерального прокурора 24 січня 2020 року направив до суду обвинувальний акт стосовно особи за фактом незаконного проникнення 04 квітня 2014 року на територію домоволодіння журналіста та учасника „Самооборони Євромайдану Черкаської області“ В. Сергієнка у м. Корсунь — Шевченківський Черкаської області, звідки журналіста було викрадено та в подальшому цього ж дня жорстоко вбито (п. п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначеному громадянину та ще одній особі інкримінується участь у злочинній організації, яка діяла у період з листопада 2013 року по липень 2015 року на території Київської та Черкаської областей (ч. 1 ст. 255 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершував Центральний апарат Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, одного з лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському й журналіста Василя Сергієнка вбили у квітні 2014 року. Його викрали з двору власного будинку, а наступного дня тіло знайшли в лісі в 15 кілометрах від міста зі слідами тортур.
У період із 2015 по 2017 роки за підозрою у вбивстві затримали п’ятьох осіб: Володимира Горбенка, Валентина Завражина, Романа Недибалюка (обвинувачуються у виконанні викрадення), Володимира Воронкова (обвинувачується у виконанні вбивства) і власника київського спортклубу “Тай” Вадима Мельника (обвинувачується в організації злочину). У розшуку перебувають ще двоє фігурантів справи: Андрій Іносов, якого підозрюють в організації викрадення, і Валерій Федоров, якого слідство вважає ще одним виконавцем вбивства.
Судові слухання почалися в січні 2016 року. Відтоді справа постійно переходить з одного районного суду Черкаської області в інший, змінилося вже 14 колегій суддів.