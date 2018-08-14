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Убийство "Сармата": стало известно, когда подозреваемые будут обжаловать свой арест

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Апелляционный суд Запорожской области назначил к рассмотрению апелляционные жалобы защитника подозреваемых в убийстве активиста Виталия "Сармата" Олешко, которое произошло в Бердянске. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает УНН.

Убийство "Сармата": стало известно, когда подозреваемые будут обжаловать свой арест

"Апелляционный суд Запорожской области сообщает, что поступили и назначены к рассмотрению апелляционные жалобы защитника Сыроватки С.С., который действует в интересах подозреваемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.12 ч. 2 ст. 115 УК, на постановления следственного судьи Бердянского горрайонного суда Запорожской области от 03.08.2018 года, которым удовлетворено ходатайство следователя и к гражданам М., Л., В., О. применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Так, заседание запланировано на вторник, 21 августа.

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Напомним, Бердянский горрайонный взял под стражу на 60 суток без права внесения залога четырех подозреваемых в убийстве бывшего бойца АТО Виталия "Сармата" Олешко, которое произошло 31 июля в Бердянске.

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