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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Убивство "Сармата": стало відомо, коли підозрювані оскаржуватимуть свій арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Апеляційний суд Запорізької області призначив до розгляду апеляційні скарги захисника підозрюваних у вбивстві активіста Віталія "Сармата" Олешка, яке сталося у Бердянську. Про це повідомили прес-служба суду, передає УНН.

Убивство "Сармата": стало відомо, коли підозрювані оскаржуватимуть свій арешт

"Апеляційний суд Запорізької області повідомляє, що надійшли та призначені до розгляду апеляційні скарги захисника Сироватки С.С., який діє в інтересах підозрюваних, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.12 ч. 2 ст. 115 КК, на ухвали слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 03.08.2018 року, якими задоволено клопотання слідчого та до громадян М., Л., В., О. застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави", - зазначено в повідомленні.

Так, засідання заплановані на вівторок, 21 серпня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Убивство ветерана АТО у Бердянську є замовним – поліція

Нагадаємо, Бердянський міськрайонний взяв під варту на 60 діб без права внесення застави чотирьох підозрюваних у вбивстві колишнього бійця АТО Віталія "Сармата" Олешка, яке сталося 31 липня в Бердянську.

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