Убийство полицейского в Киеве: подозреваемого арестовали на два месяца

КИЕВ. 7 июля. УНН. По ходатайству столичной прокуратуры 48-летнему жителю Киево-Святошинского района Киевской области, который подозревается в умышленном убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.