Убийство полицейского в Киеве: подозреваемого арестовали на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. По ходатайству столичной прокуратуры 48-летнему жителю Киево-Святошинского района Киевской области, который подозревается в умышленном убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Соответствующее решение Шевченковский районный суд г. Киева принял в субботу, 7 июля.
Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений), и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.
Напомним, подозреваемого в убийстве полицейского Глушака задержали 6 июля.