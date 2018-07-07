Убивство поліцейського у Києві: підозрюваного арештували на два місяці

КИЇВ. 7 липня. УНН. За клопотанням столичної прокуратури 48-річному мешканцю Києво-Святошинського району Київської області, який підозрюється в умисному вбивстві підполковника поліції Дмитра Глушака, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Києва.