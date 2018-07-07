Убивство поліцейського у Києві: підозрюваного арештували на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. За клопотанням столичної прокуратури 48-річному мешканцю Києво-Святошинського району Київської області, який підозрюється в умисному вбивстві підполковника поліції Дмитра Глушака, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
Відповідне рішення Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив у суботу, 7 липня.
Зловмиснику оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених п. 6 ч.2 ст. 115 (умисне заподіяння смерті іншій людині, вчиненому з корисливих мотивів), та ч. 4 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним з насильством) КК України.
Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві поліцейського Глушака затримано 6 липня.