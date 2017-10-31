Убийство Хараберюша: подозреваемая работала в центре спецопераций МГБ "ДНР"

"Этот человек входил в так называемый центр специальных операций, действующий под эгидой МГБ "ДНР", - сказал Грицак.

По его данным, этот центр возглавляет Евдокимов Василий Викторович 8 февраля 1973 г.р., который имеет позывной "Ленин".

"Центр координируется и финансируется спецслужбами РФ и у нас опять же есть обоснованные основания так говорить сегодня", - отметил Грицак.

С подозреваемым пока, по его данным, продолжаются следственные действия.

Напомним 31 марта 2017 года полковника СБУ Александра Харабарюша взорвали в автомобиле.

Уголовное производство расследовалось по ч.3 ст.258 УК (террористический акт).