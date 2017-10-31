Убийство Хараберюша: подозреваемая работала в центре спецопераций МГБ "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Подозреваемая в совершении теракта, в котором погиб полковник СБУ Александр Хараберюш входила в центр специальных операций МГБ "ДНР". Об этом на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"Этот человек входил в так называемый центр специальных операций, действующий под эгидой МГБ "ДНР", - сказал Грицак.
По его данным, этот центр возглавляет Евдокимов Василий Викторович 8 февраля 1973 г.р., который имеет позывной "Ленин".
"Центр координируется и финансируется спецслужбами РФ и у нас опять же есть обоснованные основания так говорить сегодня", - отметил Грицак.
С подозреваемым пока, по его данным, продолжаются следственные действия.
Напомним 31 марта 2017 года полковника СБУ Александра Харабарюша взорвали в автомобиле.
Уголовное производство расследовалось по ч.3 ст.258 УК (террористический акт).