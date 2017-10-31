Убивство Хараберюша: підозрювана працювала в центрі спецоперацій МГБ "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Підозрювана у скоєнні теракту, в якому загинув полковник СБУ Олександр Хараберюш входила до центру спеціальних операцій МГБ "ДНР". Про це на брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
"Ця людина входила до так званого центру спеціальних операцій, який діє під егідою МГБ "ДНР", - сказав Грицак.
За його даними, цей центр очолює Євдокимов Василь Вікторович 8 лютого 1973 р.н., який має позивний "Ленін".
"Центр координується і фінансується спецслужбами РФ і у нас знову ж таки є обґрунтовані підстави так говорити сьогодні", - зазначив Грицак.
З підозрюваною наразі, за його даними, тривають слідчі дії.
Нагадаємо 31 березня 2017 року полковника СБУ Олександра Харабарюша підірвали в автомобілі.
Кримінальне провадження розслідувалося за ч.3 ст.258 ККУ (Терористичний акт).