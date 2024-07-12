Украинское правительство дало старт услуге, которая позволит защитникам подать заявление на получение статуса участника боевых действий онлайн в несколько кликов, упростив процесс и уменьшив нагрузку на воинские части.
Скоро защитники и защитницы смогут оформить статус участника боевых действий на портале Дія. Об этом сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров и добавил, что правительство дало старт услуге, передает УНН.
"Сейчас, чтобы подать документы на статус УБД, надо обращаться или в специальную комиссию, или в воинскую часть. Скоро это все можно будет сделать через портал Дія в несколько кликов. Это упростит жизнь нашим защитникам и уменьшит нагрузку на воинские части", - сообщил Федоров.
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По его словам, уже сейчас в приложении Дія доступны удостоверения УБД для военных и их семей.
"Работаем, чтобы защитники не стояли в очередях и не тратили времени на бумажки", - резюмировал глава Минцифры.