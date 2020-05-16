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В ВСУ за сутки зафиксировали два новых случая COVID-19

Киев • УНН

 • 11412 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. По состоянию на 07:00 в Вооруженных силах Украины на коронавирусную болезнь COVID-19 болеют 38 человек, два новых случая подтвердили за последние сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования медицинских сил ВСУ.

В ВСУ за сутки зафиксировали два новых случая COVID-19

"По состоянию на 07:00 16 мая в ВСУ болеет 38 человек на острую респираторную болезнь COVID-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 75 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находятся 202 человека. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшее трое суток - 38 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19. Двое работников ВС Украины (в Черновицкой и Винницкой области) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в УНН ранее, в Вооруженных силах Украины на коронавирусную болезнь COVID-19 на утро 15 мая болело 46 человек, за минувшие сутки было выявлено два новых случая.

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