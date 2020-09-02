В ВСУ за сутки обнаружили 32 новых случая COVID-19

"По состоянию на 10:00 2 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 607 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 1159 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 565 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 133 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 7 человек, а на лечении дома, под наблюдением медицинской службы - 25 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.