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В ВСУ ситуация с заболеванием COVID-19 улучшилась - Таран

Киев • УНН

 • 14208 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что ситуация в Вооруженных силах Украины с заболеванием COVID-19 улучшилась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ВСУ ситуация с заболеванием COVID-19 улучшилась - Таран

"По состоянию на сегодня ситуация в Вооруженных Силах Украины улучшилась. У восьми военнослужащих из Харькова предыдущие положительные тесты на коронавирусную инфекцию оказались ложными. Поэтому в настоящее время общее количество больных даже снизилось", - отметил Таран.

Он также добавил, что каждый день люди выздоравливают после заболевания коронавирусом.

"Большинство случаев заболевания этой болезнью связано с тем, что военнослужащие общаются с гражданским населением, среди которого есть случаи заболевания", - подытожил министр.

Напомним, по состоянию на 07:00 5 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 38 человек. Также за период пандемии выздоровели 40 человек и 2 летальных случая.

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