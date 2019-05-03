В Житомире маленький мальчик выпал с 9 этажа и выжил
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Житомире маленький мальчик выпал с 9 этажа и выжил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Вчера вечером в полицию поступило сообщение о травмировании в результате падения с 9-го этажа малолетнего мальчика. Ребенок был срочно госпитализирован, а все обстоятельства происшествия полицейские выясняют в рамках начатого уголовного производства.
Предварительно установлено, что событие произошло около 19.30 в одном из общежитий областного центра. Мальчик, которому год и 4 месяца, играл в коридоре общего пользования. В какой-то из моментов он остался без присмотра взрослых и вышел на балкон, откуда сорвался вниз.
Мальчика с травмами различной степени тяжести срочно госпитализировали в больницу. По оценкам медиков, сейчас его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.
По данному факту Житомирским отделом полиции начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.
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