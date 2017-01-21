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В Житомире 13 детей оказались в больнице с пищевым отравлением

В Житомире 13 детей оказались в больнице с пищевым отравлением

Киев • УНН

 • 12364 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 21 января. УНН. Тринадцать детей оказались на больничных койках с диагнозом "пищевое отравление" в Житомире. Такую информацию озвучили во время срочного брифинга, сообщает пресс-служба городского совета, передает УНН.

Все дети - ученики местной гимназии, пока их состояние удовлетворительное.

Все необходимые анализы специалисты отобрали, впрочем возбудитель отравления пока не обнаружен, также не обнаружен сальмонеллез.

Питание в столовой гимназии с понедельника будет приостановлено до выяснения причин отравления.

Ранее местные жители и активисты сообщали в социальных сетях о случаях отравления у их детей.

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