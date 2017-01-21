В Житомире 13 детей оказались в больнице с пищевым отравлением
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 21 января. УНН. Тринадцать детей оказались на больничных койках с диагнозом "пищевое отравление" в Житомире. Такую информацию озвучили во время срочного брифинга, сообщает пресс-служба городского совета, передает УНН.
Все дети - ученики местной гимназии, пока их состояние удовлетворительное.
Все необходимые анализы специалисты отобрали, впрочем возбудитель отравления пока не обнаружен, также не обнаружен сальмонеллез.
Питание в столовой гимназии с понедельника будет приостановлено до выяснения причин отравления.
Ранее местные жители и активисты сообщали в социальных сетях о случаях отравления у их детей.