У Зеленского сомневаются, что ЕС может применять "ядерный вариант" из-за позиции Орбана
Киев • УНН
ЕС вряд ли приостановит право голоса Венгрии, несмотря на позицию Виктора Орбана по Украине, поскольку Союз стремится к единству, считает советник президента Украины Михаил Подоляк.
Страны Европейского Союза вряд ли будут применять "ядерный вариант" из-за позиции премьер-министра Виктора Орбана в отношении Украины. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Мы-Украина", передает УНН.
Он прокомментировал информацию в СМИ о том, что Евросоюз теоретически может приостановить право голоса Венгрии за решения ЕС. По его словам, ЕС вряд ли применит радикальный вариант, ведь "не для того страны Европы объединялись, чтобы теперь разъединяться".
"Мы видим периодически, как те или иные страны, которые входят в ЕС, используют элемент шантажа, чтобы получить что-то не в рамках тех правил, которые есть в Евросоюзе. Поэтому ЕС, особенно сегодня, когда мы видим все те события, которые происходят и по выделению дополнительной финансовой помощи, и по началу переговоров по вступлению Украины, придется находить инструменты, как в рамках дискуссии принуждать, чтобы те или иные страны не блокировали его", - пояснил Подоляк.
Советник главы ОП добавил, что сейчас не только в Украине, но и во всей Восточной Европе продолжается кризис, который распространяется на другие страны ЕС. Поэтому в такой период Евросоюзу надо искать варианты для того, чтобы определенные решения не были заблокированы.
Напомним, Венгрия блокировала военную помощь Украине в размере 500 млн евро в рамках Европейского фонда мира.
У Зеленского сомневаются, что ЕС может применять "ядерный вариант" из-за позиции Орбана
ЕС вряд ли приостановит право голоса Венгрии, несмотря на позицию Виктора Орбана по Украине, поскольку Союз стремится к единству, считает советник президента Украины Михаил Подоляк.
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