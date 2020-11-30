В Вооруженных силах за сутки обнаружили еще около 70 случаев COVID-19

"По состоянию на 10:00 30 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3140 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 7064 человека, летальных случаев - 26. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 412 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 65 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди новых больных в учреждения здравоохранения госпитализировали 21 человека. На лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 47 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в МВД за выходные зафиксирована еще одна смерть и около 560 новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Украине уже 732 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 9946.