В Вооруженных силах еще один случай заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ, передает УНН.
"На 7:00 13 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 43 человека. Также за период пандемии выздоровели 58 человек и 2 летальных случая", - сообщили в командовании.
Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 252 человека. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 30 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным ВСУ, новый больной военнослужащий - из Львовской области, лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента - удовлетворительное. Получает необходимое лечение.
Как сообщал УНН, в Украине на 9:00 13 мая зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 летальных.