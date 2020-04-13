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У основателя Wikileaks Ассанжа родилось двое детей, пока он прятался в посольстве Эквадора - СМИ

У основателя Wikileaks Ассанжа родилось двое детей, пока он прятался в посольстве Эквадора - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10522 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. У основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа родилось двое детей в то время, как он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщило британское издание Mail on Sunday, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По сообщению, двух мальчиков, которым сейчас 2 и 1 год, родила адвокат Ассанжа Стелла Моррис. Она дала интервью изданию, в котором заявила, что ее отношения с Ассанжем начались в 2015 году.

По словам Моррис, они с Ассанжем, который сейчас находится в британской тюрьме, помолвлены и хотят пожениться.

Адвокат также заявила, что добивается освобождения Ассанжа из тюрьмы из-за угрозы коронавируса.

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Моррис заявляет, что ее жениха должны освободить в рамках правительственного плана по борьбе с распространением COVID-19 в тюрьмах, по которому из-за решетки должны выпустить тысячи заключенных.

По словам Моррис, Ассанж находится в группе риска, поскольку имеет хроническое заболевание легких.

“Я жила тихо и частным образом, воспитывая Габриэля и Макса сама и тоскуя по дню, когда мы сможем быть вместе как семья. Теперь я должна выступать, потому что я вижу, что его жизнь в опасности”, — сказала она.

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В феврале в Британии начались слушания по экстрадиции Ассанжа в США. Там его обвиняют по 18 пунктам, включая шпионаж. Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы, если его признают виновным.

После ареста в апреле Ассанж, его адвокаты и сторонники выступают против экстрадиции в Соединенные Штаты. По их мнению, правосудие в США не будет честным.

В 2010 году проект WikiLeaks начал публиковать тысячи засекреченных американских военных документов, связанных с вооруженными конфликтами на Ближнем Востоке.

В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию в связи с обвинением в изнасиловании. Сам Ассанж отвергал обвинения, а в ноябре 2019 прокуратура Швеции закрыла дело.

За пол года до того эквадорская власть лишила Ассанжа убежища и выдала британской власти. Сейчас он отбывает срок в 50 недель в британской тюрьме за нарушение условий освобождения под залог.

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