В Европу за пять лет украинцы ездили в два раза чаще, чем на курорты в Египте и Турции - опрос

Цитата:

"За последние пять лет в странах Европы побывало вдвое больше украинцев, чем на курортах Египта, Турции и т.п.: 9% ездили в Европу много раз, 21% - несколько, 70% - никогда, тогда как на курорты: 3%, 13% и 84% соответственно. В страны СНГ также ездят редко - 87% там не были никогда", - свидетельствуют результаты опроса.

Детали

Больше всего в Европу путешествует молодое поколение. Например, в Европе побывали половина из тех, кому 25-30 лет, и более трети из тех, кому 16-24. Также, более 60% молодежи путешествует по Украине. Однако даже среди них более 70% никогда не были на курортах, и более 80% - в странах СНГ.

Жители столицы чаще ездят и в Европу, и на курорты и в страны СНГ. Также часто в Европу ездят жители западных областей, особенно закарпатцы - 62% из которых сказали, что ездили в страны ЕС. А в страны СНГ чаще всего путешествуют одесситы и жители приграничных с Россией областей - Луганская, Харьковская, Сумская.

Добавим

Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" к 30-летию независимости Украины. Цель - изучить особенности мышления и стиля жизни украинцев, их ценностный мир, мотивацию, оценку самих себя и Украины.

Исследование проводилось с 20 июля по 9 августа 2021 года среди населения Украины в возрасте от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 20 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине - не более 1,0%, по области - не более 4%.