У Європу за п'ять років українці їздили удвічі частіше, ніж на курорти в Єгипті та Туреччині - опитування

Цитата:

"За останні п’ять років у країнах Європи побувало вдвічі більше українців, аніж на курортах Єгипту, Туреччини й т.п.: 9% їздили до Європи багато разів, 21% - декілька, 70% – ніколи; тоді як на курорти: 3%, 13% і 84% відповідно. В країни СНД також їздять рідко – 87% там не були ніколи", - свідчать результати опитування.

Деталі

Найбільше до Європи подорожує молодше покоління. Наприклад, у Європі побували половина з тих, кому 25-30 років, і більше третини з тих, кому 16-24. Також, більше 60% молоді подорожує по Україні. Однак навіть серед них більше 70% ніколи не були на курортах, та більше 80% - у країнах СНД.

Жителі столиці частіше їздять і до Європи, і на курорти, і до країн СНД. Також часто до Європи їздять мешканці західних областей, особливо закарпатці – 62% з яких сказали, що їздили у країни ЄС. А до країн СНД найчастіше мандрують одесити та мешканці прикордонних з Росією областей – Луганська, Харківська, Сумська.

Додамо

Опитування провела соціологічна група "Рейтинг" до 30-річчя незалежності України. Мета – вивчити особливості мислення та стилю життя українців, їхній ціннісний світ, мотивацію, оцінювання самих себе та України.

Дослідження проводили з 20 липня до 9 серпня 2021 року серед населення України віком від 16 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 20 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше ніж 1,0%, по області – не більше ніж 4%.