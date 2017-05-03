В ЕС приняли резолюцию о снижении импорта из Малайзии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Малазийские производители пальмового масла обеспокоены будущим своей отрасли на фоне принятия в ЕС резолюции о сокращении импорта пальмового масла. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.
Резолюция ЕС направлена на сокращение импорта пальмового масла, особенно из стран Юго-Восточной Азии. В тексте документа отмечается, что 46% импортируемого в ЕС пальмового масла используется для производства биотоплива. Для производства этого пальмового масла выделяется примерно миллион гектаров тропического леса, замещенного посадками масличной пальмы.
Таким образом, с 2020 года страны ЕС будут импортировать пальмовое масло, полученное только экологически рациональном способом, то есть экологически устойчивое пальмовое масло.
Напомним, как сообщал УНН, Украина второй месяц подряд наращивает импорт пальмового масла. Наибольшее количество масла в Украину поставляют Индонезия и Малайзия.
При этом, по словам С.Тригубенко, украинские производители пальмовое масло используют не для достижения специфических свойств конечного продукта, а для его максимального удешевления.
Также политик отметил, что несмотря на то, что наша страна импортирует пальмового масла в разы меньше, чем такие государства-гиганты, как США или Китай, потребляем мы ее гораздо больше.