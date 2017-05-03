У ЄС ухвалили резолюцію про зниження імпорту з Малайзії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Малайзійські виробники пальмової олії стурбовані майбутнім своєї галузі на тлі прийняття в ЄС резолюції про скорочення імпорту пальмової олії. Про це повідомляє агентство Reuters, передає УНН.
Резолюція ЄС спрямована на скорочення імпорту пальмової олії, особливо з країн Південно-Східної Азії. У тексті документа наголошується, що 46% імпортованого в ЄС пальмового масла використовується для виробництва біопалива. Для виробництва цього пальмового масла виділяється приблизно мільйон гектарів тропічного лісу, заміщеного посадками олійної пальми.
Таким чином, з 2020 року країни ЄС будуть імпортувати пальмову олію, отриману тільки екологічно раціональним способом, тобто екологічно стійку пальмову олію.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Україна другий місяць поспіль нарощує імпорт пальмової олії. Найбільша кількість масла в Україну поставляють Індонезія і Малайзія.
При цьому, за словами С.Тригубенка, українські виробники пальмову олію використовують не для досягнення специфічних властивостей кінцевого продукту, а для його максимального здешевлення.
Також політик зазначив, що незважаючи на те, що наша країна імпортує пальмового масла в рази менше, ніж такі держави-гіганти, як США або Китай, споживаємо ми її набагато більше.