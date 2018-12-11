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В ЕС готовы к сотрудничеству с новоизбранным парламентом Армении

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Европейский союз признает итоги внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 9 декабря в Армении, и готов к сотрудничеству с новоизбранным парламентом страны. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС, передает УНН.

В ЕС готовы к сотрудничеству с новоизбранным парламентом Армении

“Как ранее указала Международная миссия по наблюдению за выборами, они (внеочередные парламентские выборы в Армении — ред.) Прошли при соблюдении основных свобод, а также встретили широкое общественное одобрение, которое необходимо сохранить в ходе будущих избирательных реформ”, — говорится в тексте.

В частности, отмечается, что Евросоюз поддерживает дальнейшую демократизацию и модернизацию Армении.

В ЕС надеются “на сотрудничество с демократически избранным парламентом и впоследствии сформированным правительством, которое позволит укрепить политические и экономические отношения, основанные на соглашении о глубоком и всеобъемлющее партнерство Армении и Евросоюза”.

Напомним, вчера, 10 декабря, по результатам выборов в парламент Армении, блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна “Мой шаг” набрал 70,43% голосов. Также в законодательный орган прошли партии “Процветающая Армения (8,27% голосов) и ”Образованная Армения" (6,37% голосов).

Как сообщал УНН, Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы.

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