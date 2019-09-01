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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 22434 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115509 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126272 просмотра

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6 марта, 17:07 • 117618 просмотра

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6 марта, 14:10 • 122886 просмотра

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В Йемене коалиция нанесла удары по объекту движения Хути, более 100 погибших

В Йемене коалиция нанесла удары по объекту движения Хути, более 100 погибших

Киев  •  УНН

 • 10080 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Йемене коалиция под руководством Саудовской Аравии, которая помогает правительству страны бороться с повстанческим движением Хути, осуществила ряд воздушных ударов - в результате которых, по сообщениям, погибли более ста человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщает Международный комитет Красного Креста, удары поразили центр содержания заключенных в городе Дамар на юго-западе Йемена, к югу от захваченной повстанцами столицы Саны. Более 40 раненых находятся в больницах, добавили в Красном Кресте.

Сам шиитское движение Хути, связанный с Ираном, ранее заявлял о по крайней мере 60 погибших и 50 раненых. По словам представителя "министерства здравоохранения" созданной этим движением власти на захваченных им территориях Йемена, на время ударов в центре содержания было 170 заключенных.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии, со своей стороны, заявляет, что удары были осуществлены по военному объекту движения Хути в Дамаре, который использовался как склад беспилотных аппаратов и ракет, и что эти удары "соответствуют международному гуманитарному праву", а коалиция приняла " меры по защите гражданского населения ".

В результате боев в Йемене между различными политическими силами, главными из которых в настоящее время является движение Хути, с одной стороны, и силы правительства Йемена при поддержке коалиции ряда стран под руководством Саудовской Аравии, с другой, с начала военной кампании коалиции в марте 2015 года погибли около 10 тысяч человек, две трети из них гражданские - и главным образом именно в результате коалиционных воздушных ударов.

Конфликт в Йемене привел к тому, что 22 миллионов населения страны с всего около 30000000 нуждаются в гуманитарной помощи. ООН считает гуманитарный кризис в Йемене худшей в мире.

Напомним, за два дня в результате столкновений в Йемене погибли 13 человек, 70 раненых.

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