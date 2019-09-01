В Йемене коалиция нанесла удары по объекту движения Хути, более 100 погибших

Как сообщает Международный комитет Красного Креста, удары поразили центр содержания заключенных в городе Дамар на юго-западе Йемена, к югу от захваченной повстанцами столицы Саны. Более 40 раненых находятся в больницах, добавили в Красном Кресте.

Сам шиитское движение Хути, связанный с Ираном, ранее заявлял о по крайней мере 60 погибших и 50 раненых. По словам представителя "министерства здравоохранения" созданной этим движением власти на захваченных им территориях Йемена, на время ударов в центре содержания было 170 заключенных.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии, со своей стороны, заявляет, что удары были осуществлены по военному объекту движения Хути в Дамаре, который использовался как склад беспилотных аппаратов и ракет, и что эти удары "соответствуют международному гуманитарному праву", а коалиция приняла " меры по защите гражданского населения ".

В результате боев в Йемене между различными политическими силами, главными из которых в настоящее время является движение Хути, с одной стороны, и силы правительства Йемена при поддержке коалиции ряда стран под руководством Саудовской Аравии, с другой, с начала военной кампании коалиции в марте 2015 года погибли около 10 тысяч человек, две трети из них гражданские - и главным образом именно в результате коалиционных воздушных ударов.

Конфликт в Йемене привел к тому, что 22 миллионов населения страны с всего около 30000000 нуждаются в гуманитарной помощи. ООН считает гуманитарный кризис в Йемене худшей в мире.

Напомним, за два дня в результате столкновений в Йемене погибли 13 человек, 70 раненых.