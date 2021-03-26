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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47905 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 66537 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В Египте столкнулись два поезда: количество жертв уже превысило 30 человек

В Египте столкнулись два поезда: количество жертв уже превысило 30 человек

Киев  •  УНН

 • 13877 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. По меньшей мере 32 человека погибли и еще 84 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов в Египте, сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

Авария произошла днем 26 марта в районе города Сохаг на юге страны. К месту катастрофы направлены более 30 машин скорой помощи, которые развозят раненых в близлежащие госпитали.

Причины столкновения выясняются. Известно, что поезда двигались не на очень большой скорости и один из них въехал в другой сзади. В результате были повреждены два вагона и еще один перевернулся.

Генпрокуратура Египта распорядилась начать расследование катастрофы, а министр транспорта Камель аль-Вазир - задержать машинистов двух поездов. Создана специальная комиссия следователей, работу которой под личный контроль взял премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Из-за аварии полностью остановлено движение поездов в южном направлении.

#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021

#BREAKING | 32 people killed, 84 injured in Upper Egypt’s Sohag train collision- Health Ministry#EgyptToday #BreakingNews #Egypt #Sohag #Africa | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين #مصر pic.twitter.com/FDT2vSBPL3

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021

Ситуация с железными дорогами в Египте

Из-за неудовлетворительного состояния египетских железных дорог, изношенности подвижного состава, устарелых и требующих замены систем контроля за движением поездов, а также нередко человеческого фактора аварии на железнодорожном транспорте происходят практически каждую неделю, однако в большинстве случаев они обходятся без жертв и пострадавших. Одна из наиболее страшных произошла в провинции Асьют в 2012 году. Пассажирский поезд на полном ходу протаранил школьный автобус с детьми в возрасте от четырех до 11 лет, которые рано утром ехали на экскурсию. Тогда погибли 50 человек. 11 августа 2017 года направлявшийся из Каира в Александрию пассажирский состав на полном ходу врезался в окрестностях северной столицы в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. В результате тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов. Погибли 43 человека, 236 человек пострадали.

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