У Єгипті зіштовхнулися два потяги: кількість жертв вже перевищила 30 осіб

ukru
21:00 • 23586 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 55530 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 49384 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 94580 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 60345 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 95236 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116040 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144545 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184099 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311375 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102951 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100889 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 103908 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 100100 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 92697 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 57504 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311373 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245624 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339304 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332772 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63424 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109919 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110721 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107693 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121110 перегляди
Актуальне
У Єгипті зіштовхнулися два потяги: кількість жертв вже перевищила 30 осіб

У Єгипті зіштовхнулися два потяги: кількість жертв вже перевищила 30 осіб

Київ • УНН

 • 13881 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Щонайменше 32 людини загинули і ще 84 отримали поранення в результаті зіткнення двох пасажирських потягів в Єгипті, повідомляє Al Jazeera, пише УНН.

Деталі

Аварія сталася вдень 26 березня в районі міста Сохаг на півдні країни. До місця катастрофи направлені більше 30 машин швидкої допомоги, які розвозять поранених в довколишні госпіталі.

Причини зіткнення з’ясовуються. Відомо, що поїзди рухалися не на дуже великій швидкості і один з них в’їхав в інший ззаду. В результаті були пошкоджені два вагона і ще один перекинувся.

Генпрокуратура Єгипту розпорядилася почати розслідування катастрофи, а міністр транспорту Камель аль-Вазір — затримати машиністів двох поїздів. Створено спеціальну комісію слідчих, роботу якої під особистий контроль взяв прем’єр-міністр країни Мустафа Мадбулі. Через аварію повністю зупинено рух поїздів у південному напрямку.

#BREAKING : 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt : official from the Health Ministry to local media #EgyptToday #BreakingNews | # طهطا # سوهاج # عاجل # قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021

#BREAKING | 32 people killed, 84 injured in Upper Egypt ’s Sohag train collision- Health Ministry #EgyptToday #BreakingNews #Egypt #Sohag #Africa | # طهطا # سوهاج # عاجل # قطارين # مصر pic.twitter.com/FDT2vSBPL3

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2 021

Ситуація з залізницями в Єгипті

Через незадовільний стан єгипетських залізниць, зношеність рухомого складу, застарілі поїзди, які вимагають заміни систем контролю за рухом, а також нерідко людський фактор аварії на залізничному транспорті відбуваються практично щотижня, проте в більшості випадків вони обходяться без жертв і постраждалих. Одна з найбільш страшних сталася в провінції Ас’ют в 2012 році. Пасажирський поїзд на повному ходу протаранив шкільний автобус з дітьми у віці від чотирьох до 11 років, які рано вранці їхали на екскурсію. Тоді загинули 50 людей. 11 серпня 2017 року пасажирський потяг, що прямував з Каїра до Александрії, на повному ходу врізався в околицях північної столиці в поїзд з Порт-Саїда, який стояв на шляхах. В результаті тепловоз і п’ять вагонів зійшли з рейок. Загинули 43 людини, 236 людей постраждали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79