У Єгипті зіштовхнулися два потяги: кількість жертв вже перевищила 30 осіб

Деталі

Аварія сталася вдень 26 березня в районі міста Сохаг на півдні країни. До місця катастрофи направлені більше 30 машин швидкої допомоги, які розвозять поранених в довколишні госпіталі.

Причини зіткнення з’ясовуються. Відомо, що поїзди рухалися не на дуже великій швидкості і один з них в’їхав в інший ззаду. В результаті були пошкоджені два вагона і ще один перекинувся.

Генпрокуратура Єгипту розпорядилася почати розслідування катастрофи, а міністр транспорту Камель аль-Вазір — затримати машиністів двох поїздів. Створено спеціальну комісію слідчих, роботу якої під особистий контроль взяв прем’єр-міністр країни Мустафа Мадбулі. Через аварію повністю зупинено рух поїздів у південному напрямку.

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Ситуація з залізницями в Єгипті

Через незадовільний стан єгипетських залізниць, зношеність рухомого складу, застарілі поїзди, які вимагають заміни систем контролю за рухом, а також нерідко людський фактор аварії на залізничному транспорті відбуваються практично щотижня, проте в більшості випадків вони обходяться без жертв і постраждалих. Одна з найбільш страшних сталася в провінції Ас’ют в 2012 році. Пасажирський поїзд на повному ходу протаранив шкільний автобус з дітьми у віці від чотирьох до 11 років, які рано вранці їхали на екскурсію. Тоді загинули 50 людей. 11 серпня 2017 року пасажирський потяг, що прямував з Каїра до Александрії, на повному ходу врізався в околицях північної столиці в поїзд з Порт-Саїда, який стояв на шляхах. В результаті тепловоз і п’ять вагонів зійшли з рейок. Загинули 43 людини, 236 людей постраждали.