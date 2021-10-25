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У Ярославского открытие детской футбольной Академии отметили двухдневным мегаконцертом

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Два дня ярких спортивных мероприятий и поединков, концерты звезд и развлекательные шоу, фестиваль уличной еды — ярким насыщенным non-stop-марафоном Харьков в прошедшие выходные отпраздновал открытие восстановленной президентом ФК “Металлист” Александром Ярославским Академии футбола, передает УНН.

У Ярославского открытие детской футбольной Академии отметили двухдневным мегаконцертом

Детали

Это еще одна знаковая веха в возрождении спортивной инфраструктуры города и возвращении в Харьков большого футбола.

Ярославский, за деньги которого для Академии недавно закончили строить суперсовременный комплекс из 14 игровых полей, пообещал, что большой футбол вернулся в Харьков навсегда. И подарил комплекты формы воспитанникам.

“Мы планируем, что здесь будут заниматься порядка 3000 детей, — рассказал Ярославский. — У нас собран суперпрофессиональный тренерский состав. Моя задача — товарно-материальное обеспечение. Дети Академии футбола „Металлист“ — в надежном месте, в надежных руках”.

Церемонию открытия харьковской футбольной академии посетил Вадим Костюченко, первый вице-президент Украинской ассоциации футбола. Он передал болельщикам и организаторам поздравления от руководства, а также отметил вклад Александра Ярославского в развитие украинского футбола.

“Мы гордимся, что у нас есть такой товарищ, который придает такой мощный импульс развитию детского и профессионального футбола. Я уверен, что в будущем большинство игроков юношеских и молодежных сборных, а также Национальной сборной будут воспитаны именно в вашей Академии футбола”, — сказал в своем выступлении Костюченко.

Десятки тысяч гостей городского фестиваля смогли увидеть обновленную академию футбола. В этот же день воспитанники академии “Металлист” сделали свой подарок к ее открытию — сыграли победные турнирные матчи на новых полях.
Городской праздник к открытию академии открыла группа ТНМК — авторы и исполнители официального гимна клуба “Металлист” выступили на церемонии, а потом в роли хэдлайнера развлекательной программы первого дня дали концерт.

Музыкальный марафон для гостей спортивного праздника поддержала популярная группа “Агонь”, а после ее концерта — DJ-дискотека. Организаторы подарили гостям фестиваля двухдневный марафон non-stop-развлечений с фейерверками, фаер-шоу, фестивалем уличной еды с угощениями, на протяжении всего праздника здесь работали игровые площадки с интерактивными развлечениями для детей.

Фестивальную программу воскресного дня продолжили концерты Jerry Heil и группы TOK. Вечером участников городского праздника и болельщиков встретил стадион — ФК “Металлист” сделал свой подарок яркой победой 3:0 над “Подольем”.

В перерыве матча “Металлиста” на домашней арене его президент представил болельщикам спортивного директора клуба — Папа Гуйе, одного из самых любимых болельщиками игроков харьковской команды: “Давайте поблагодарим Папа Гуйе за его игру. Но он не покидает Харьков. Папа Гуйе — новый спортивный директор “Металлиста”, — заявил Ярославский, когда они вместе вышли на газон стадиона в перерыве матча.

Добавим

По завершении игры Александр Ярославский выступил с краткой зажигательной речью перед вечерним концертом хедлайнера воскресной музыкальной программы The Hardkiss, и пообещал болельщикам новые яркие победы любимого клуба: “Я вам хочу пожелать одного: чтобы вы всегда радовались победам любимой команды. Потому что нас теперь, как локомотив, ничто не остановит — ни „Динамо“, ни „Шахтер“! Как только мы доберемся до Премьер-Лиги — пусть они нас ждут с трепетом и с боязнью! Я вам точно говорю: мы переплюнем еще тот „Металлист“ 2005-2012 годов! Вы будете иметь суперклассную команду, которой будете гордиться! Здоровья вам, счастья. „Металлист“!”

Концерт The Hardkiss завершил городской двухдневный праздник, организованный ФК “Металлист” в честь открытия клубной Академии футбола.

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