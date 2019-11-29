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В ВР готовится законопроект о социальной и правовой защите военнослужащих

В ВР готовится законопроект о социальной и правовой защите военнослужащих

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В четверг, 28 ноября, состоялось заседание совместной рабочей группы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов с целью обсуждения и выработки предложений к проекту Закона о внесении изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" №2343. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины.

Во время заседания отмечалось, что законопроект разработан с целью обеспечения реализации оборонной реформы, построения Вооруженных Сил Украины на основе базовых европейских подходов, а также для обеспечения реализации прав и социальных гарантий военнослужащих, предусмотренных законодательством Украины.

Законопроектом предполагается урегулировать вопросы: упорядочении вопросов, связанных с предоставлением отпусков военнослужащим; уточнения отдельных вопросов реализации права военнослужащих на обеспечение жильем; приведение терминологии Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" в соответствии с Законами Украины "Об образовании", "О высшем образовании" и других законов Украины; уточнения источников финансового обеспечения мероприятий, связанных с реализацией прав и социальных гарантий военнослужащих, предусмотренных Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Главенствующий на заседании глава подкомитета по социальным вопросам в сферах национальной безопасности и обороны Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Максим Березин напомнил, что законопроект был рассмотрен на заседании Комитета 15 ноября и представлен на рассмотрение Верховной Рады с рекомендацией принять его за основу по результатам его рассмотрения в первом чтении по поручению Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработать его для рассмотрения во втором чтении с учетом замечаний и предложений субъектов права законодательной инициативы.

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Участники рабочей группы выразили свою позицию и предложения по совершенствованию законопроекта и предоставили их в письменном виде для ознакомления.

Поскольку поправки и предложения к данному законопроекту могут быть внесены только после принятия данного законопроекта за основу в первом чтении, следующее заседание рабочей группы по наработанным поправкам состоится после голосования в Верховной Раде Украины.

В заседании рабочей группы приняли участие народные депутаты, представители Офиса Президента Украины, Службы безопасности Украины, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерства финансов, Службы внешней разведки, Совета национальной безопасности и обороны Украины, национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта.

Напомним, в Минобороны объяснили, что изменится в армии после принятия закона относительно шкалы воинских званий.

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