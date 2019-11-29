У ВР готується законопроект про соціальний і правовий захист військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У четвер, 28 листопада, відбулось засідання спільної робочої групи Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів з метою обговорення та напрацювання пропозицій до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" №2343. Про це УНН повідомили у пресслужбі Апарату Верховної Ради України.
Під час засідання зазначалося, що законопроект розроблено з метою забезпечення реалізації оборонної реформи, побудови Збройних Сил України на основі базових європейських підходів, а також для забезпечення реалізації прав та соціальних гарантій військовослужбовців, передбачених законодавством України.
Законопроектом передбачається врегулювати питання щодо: впорядкування питань, пов’язаних з наданням відпусток військовослужбовцям; уточнення окремих питань реалізації права військовослужбовців на забезпечення житлом; приведення термінології Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” у відповідність до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та інших законів України; уточнення джерел фінансового забезпечення заходів, пов’язаних з реалізацією прав та соціальних гарантій військовослужбовців, передбачених Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.
Головуючий на засіданні голова підкомітету по соціальним питанням в сферах національної безпеки і оборони Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Максим Березін нагадав, що законопроект був розглянутий на засіданні Комітету 15 листопада та поданий на розгляд Верховної Ради з рекомендацією прийняти його за основу за результатами його розгляду у першому читанні з дорученням Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювати його для розгляду у другому читанні з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи.
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Учасники робочої групи висловили свою позицію та пропозиції щодо вдосконалення законопроекту та надали їх у письмовому вигляді для ознайомлення.
Оскільки поправки та пропозиції до даного законопроекту можуть бути внесені лише після прийняття даного законопроекту за основу в першому читанні, наступне засідання робочої групи по напрацьованих поправках відбудеться після голосування у Верховній Раді України.
У засіданні робочої групи взяли участь народні депутати, представники Офісу Президента України, Служби безпеки України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Міністерства фінансів, Служби зовнішньої розвідки, Ради національної безпеки і оборони України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту.
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