У ВР готується законопроект про соціальний і правовий захист військовослужбовців

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У четвер, 28 листопада, відбулось засідання спільної робочої групи Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів з метою обговорення та напрацювання пропозицій до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" №2343. Про це УНН повідомили у пресслужбі Апарату Верховної Ради України.