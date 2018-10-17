В военной прокуратуре не исключили переквалификации дела о катастрофе Су-27

"На сегодняшний момент открыто уголовное производство именно по статье нарушение правил безопасности. Это первая версия, несколько предварительная. В ходе обработки доказательств она может быть переквалифицирована", - отметил он.

Как пояснил пресс-секретарь, в ходе следствия с такой квалификацией прорабатываются все составляющие, входящие в понятие "нарушение правил безопасности полетов". В частности речь идет о качестве подготовки самолета к вылету.

"Хотя, по логике, если бы он был бы неготов, то вряд ли бы его выпустили", - уточнил представитель прокуратуры.

Также следователи проверяют качество топлива, соответствие состояния самих пилотов. Как сообщил пресс-секретарь, пока следователи собирают останки тел, которые также будут направлены на экспертизу.

Напомним, 16 октября во время масштабных военных учений "Чистое небо-2018", к которым присоединились страны НАТО, в частности США, в Винницкой области потерпел крушение истребитель Су-27 с двумя пилотами на борту. Оба члена экипажа не выжили. Один из них - украинский военный летчик полковник Иван Петренко, информацию относительно второго в оборонном ведомстве пообещали сообщить позже. В то же время в ВВС США подтвердили причастность к этому инциденту военного США.