У військовій прокуратурі не виключили перекваліфікації справи щодо катастрофи Су-27

“На сьогоднішній момент відкрито кримінальне провадження саме за статтею порушення правил безпеки. Це перша версія, дещо попередня. В ході опрацювання доказів вона може бути перекваліфікована”, — зазначив він.

Як пояснив речник, під час слідства із такою кваліфікацією опрацьовуються всі складові, що входять в поняття “порушення правил безпеки польотів”. Зокрема йдеться про якість підготовки літака до вильоту.

“Хоча, за логікою, якби він був би неготовий, то навряд чи б його випустили”, — уточнив представник прокуратури.

Також слідчі перевіряють якість палива, відповідність стану самих пілотів. Як повідомив речник, наразі слідчі збирають останки тіл, які також будуть направлені на експертизу.

Нагадаємо, 16 жовтня під час масштабних військових навчань “Чисте небо-2018”, до якого долучилися країни НАТО, зокрема США, на Вінничині зазнав аварії винищувач Су-27 з двома пілотами на борту. Обидва члени екіпажу не вижили. Один із них — український військовий льотчик полковник Іван Петренко, інформацію щодо іншого в оборонному відомстві пообіцяли повідомити пізніше. Водночас у ВПС США вказали на залученість до цього інциденту військового США.