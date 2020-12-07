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В военной части в Полтавской области выявили оборудку с обмундированием на миллион

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Полтавской области командование одной из воинских части уличили в растрате более миллиона гривен при закупке военного имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили командование одной из воинских частей, дислоцированных в Полтавской области, на растрате бюджетных денег при госзакупках военного имущества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным следствия, должностные лица организовали механизм получения неправомерной выгоды через приобретение защитных элементов военного обмундирования по безосновательно завышенным ценам. Для реализации схемы и победы определенной коммерческой структуры они создали искусственные условия, добавили в СБУ.

Установлено, что "разница" в размере 30% от суммы заключенного договора с поставщиками продукции была присвоена фигурантами.

Указано, что во время обысков на территории военной части правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности. Также изъяты контрольные образцы приобретенных товаров для проведения экспертиз на соответствие техническим требованиям.

"По оценкам экспертов, оборудка нанесла государству ущерб в размере более 1 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

В рамках уголовного производства по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ обнаружила и блокировала международный канал поставки российских товаров военного назначения через территорию Украины.

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