В военной части в Полтавской области выявили оборудку с обмундированием на миллион
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Полтавской области командование одной из воинских части уличили в растрате более миллиона гривен при закупке военного имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили командование одной из воинских частей, дислоцированных в Полтавской области, на растрате бюджетных денег при госзакупках военного имущества", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по предварительным данным следствия, должностные лица организовали механизм получения неправомерной выгоды через приобретение защитных элементов военного обмундирования по безосновательно завышенным ценам. Для реализации схемы и победы определенной коммерческой структуры они создали искусственные условия, добавили в СБУ.
Установлено, что "разница" в размере 30% от суммы заключенного договора с поставщиками продукции была присвоена фигурантами.
Указано, что во время обысков на территории военной части правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности. Также изъяты контрольные образцы приобретенных товаров для проведения экспертиз на соответствие техническим требованиям.
"По оценкам экспертов, оборудка нанесла государству ущерб в размере более 1 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.
В рамках уголовного производства по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Напомним, СБУ обнаружила и блокировала международный канал поставки российских товаров военного назначения через территорию Украины.