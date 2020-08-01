В Виноградове группа подростков избила 12-летнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В ходе ссоры, возникшей между подростками в Виноградове, 12-летняя девушка получила телесные повреждения. Мама потерпевшей с заявлением обратилась в полицию, где уже начали досудебное расследование. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области, информирует УНН.
"Вчера, 31 июля, к сотрудникам Виноградовского отделения полиции поступило заявление от жительницы райцентра. Женщина сообщила, что четверо подростков избили ее дочь. По факту причинения малолетней телесных повреждений, дознаватели отделения начали досудебное расследование. Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификацией статьи 125 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевшей предоставлено направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Именно экспертам предстоит установить степень тяжести причиненных 12-летней телесных повреждений.
"Лица обидчиков уже установлены. Это двое 14-летних девушек и два 15-летних парня. Их в присутствии родителей опрашивают полицейские. Дознаватели выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают причины такого поступка подростков. С детьми и родителями также будут работать ювенальные полицейские. В деле продолжается досудебное расследование", - резюмировали правоохранители.
Как сообщалось ранее в УНН, в поезде "Мариуполь-Киев" избили и пытались изнасиловать женщину, трижды судимого нападавшего задержали.