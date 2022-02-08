В ответ на налоговое давление власти украинские производители мяса птицы перейдут в "тень" - Ассоциация

Детали

Речь о законе “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” (законопроект № 5600), который еще называют “ресурсным”. Он предусматривает, что все субъекты хозяйствования, которые разводят домашнюю птицу больше не могут находиться на упрощенной системе налогообложения 4 группы.

Реализация закона не будет иметь ничего общего с улучшением жизни в Украине и наоборот, приведет к негативным последствиям, убежден Карпенко.

“Во-первых, это увеличение доли теневого производства, использование наличности в расчетах для снижения базы обложения налогом на прибыль. Во-вторых, это лишит отрасль птицеводства ее инвестиционной привлекательности, мало кто будет в дальнейшем вкладывать средства в его модернизацию и расширение.

В-третьих, усложнение администрирования налогов, поскольку значительная часть предприятий отрасли имеет в структуре производства и растениеводство, и другие виды животноводства (скотоводство, свиноводство), которые и далее будут облагаться единым налогом.

В-четвертых, отечественная птицеводческая продукция потеряет конкурентоспособность на внешних рынках, нам будет сложно конкурировать с другими странами, которые имеют прямую или косвенную поддержку своих производителей”, — уточнил он.

Важно, что негативные последствия от действия закона ощутят не только производители, но и все потребители, ведь птица — самое популярное мясо среди украинцев, которое больше не будет таким доступным по цене.

Кроме того, потеряют местные бюджеты, ибо значительная часть налогов будет перенаправлена в центральный бюджет страны. Но и центральный бюджет мало что выигрывает - туда, по закону, должен поступать налог на прибыль, но доходного бизнеса в Украине становится все меньше, отметил Карпенко.

“Учитывая то, что по данным Госкомстата Украины птицеводство было убыточно в течение последних трех лет, прогнозируемо что платежи по налогу на прибыль будут значительно меньше, чем птицеводы платили единый налог 4 группы”, — отметил специалист.

Больше всего от правительственного закона пострадают малые и средние предприниматели отрасли птицеводства, считает Карпенко.

“Именно малые и небольшие предприятия отрасли, которые не так эффективны в плане администрирования налогов, имея землю в обработке, будут отказываться от постоянно дотационного птицеводства в пользу ведения растениеводства. Следствием этого будет сокращение рабочих мест в сельской местности и уменьшение производства продукции птицеводства, что непременно приведет к росту цен на нее для конечных потребителей”, — добавил он.

В общем, в “Союзе птицеводов Украины” называют новые налоговые изменения “бессмысленными”, на фоне низкой покупательной способности украинцев и в условиях глобального экономического кризиса.

“Лишение птицеводства возможности находиться на едином налоге несет значительные риски возвращения отрасли на десятилетия назад, когда было засилье импортной продукции и практически отсутствовал экспорт”, — заключил Карпенко.

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Ряд Ассоциаций обратилась к Офису президента, премьер-министру и Верховной Раде с таким же призывом исправить плохую ситуацию. Они утверждают, что аномальный рост цен на энергоносители и корма и так привели к сокращению отечественного производства. Если к этому добавится еще налоговое давление — Украина может потерять собственную отрасль производства мяса птицы и будет вынуждена импортировать продукты, рискуя продовольственной безопасностью страны.