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У відповідь на податковий тиск влади українські виробники м’яса птиці перейдуть у “тінь” - Асоціація

У відповідь на податковий тиск влади українські виробники м’яса птиці перейдуть у “тінь” - Асоціація

Київ • УНН

 • 13638 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Податкові зміни, які вступили в дію з 1 січня 2022 року, заженуть вітчизняну галузь птахівництва у “тінь”. Про це УНН повідомив виконавчий директор асоціації “Союз птахівників України” Сергій Карпенко.

Деталі

Мова про закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень” (законопроект № 5600), який ще називають “ресурсним”. Він передбачає, що усі суб’єкти господарювання, які розводять свійську птицю більше не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування 4 групи.

Реалізація закону не матиме нічого спільного з покращенням життя в Україні і навпаки, призведе до негативних наслідків, переконаний Карпенко.

“По-перше, це збільшення частки тіньового виробництва, використання готівки в розрахунках для зниження бази оподаткування податком на прибуток. По-друге, це позбавить галузь птахівництва її інвестиційної привабливості, мало хто буде надалі вкладати кошти в його модернізацію та розширення.

По-третє, ускладнення адміністрування податків, оскільки значна частина підприємств галузі має в структурі виробництва і рослинництво, і інші види тваринництва (скотарство, свинарство), які залишаються оподатковуватись єдиним податком.

По-четверте, вітчизняна продукція птахівництва втратить конкурентоздатність на зовнішніх ринках, нам буде складно конкурувати з іншими країнами, які мають пряму або непряму підтримку своїх виробників”, — уточнив він.

Важливо, що негативні наслідки від дії закону відчують не лише виробники, а й всі споживачі, адже птиця — найпопулярніше м’ясо серед українців, яке більше не буде таким доступним у ціні.

Крім того, втратять місцеві бюджети, бо значна частина податків буде перенаправлена в центральний бюджет країни. Але й центральний бюджет мало що виграє — туди за законом має поступати податок на прибуток, але прибуткового бізнесу в Україні стає все менше, зауважив Карпенко.

“Враховуючи те, що за даними Держкомстату України птахівництво було збиткове протягом останніх трьох років, прогнозовано що платежі з податку на прибуток будуть значно менші, ніж птахівники платили б єдиний податок 4 групи”, — наголосив фахівець.

Найбільше від урядового закону постраждають малі і середні підприємці галузі птахівництва, вважає Карпенко.

“Саме малі та невеликі підприємства галузі, які не такі ефективні в плані адміністрування податків, маючи землю в обробітку, будуть відмовлятися від постійно дотаційного птахівництва на користь ведення рослинництва. Наслідком цього буде скорочення робочих місць в сільській місцевості та зменшення виробництва продукції птахівництва, що неодмінно призведе до росту цін на неї для кінцевих споживачів”, — додав він.

Загалом, в “Союзі птахівників України” називають нові податкові зміни “безглуздими”, на тлі низької купівельної спроможності українців та в умовах глобальної економічної кризи.

“Позбавлення птахівництва можливості перебувати на єдиному податку несе значні ризики повернення галузі на десятиліття назад, коли було засилля імпортної продукції та практично відсутній експорт”, — резюмував Карпенко.

До теми

Низка Асоціацій звернулася до Офісу президента, прем’єр-міністра та Верховної ради із таким же закликом виправити згубну ситуацію. Вони стверджують, що аномальне зростання цін на енергоносії та корми і так призвели до скорочення вітчизняного виробництва. Якщо до цього додасться ще податковий тиск — Україна може втратити власну галузь виробництва м’яса птиці і буде змушена імпортувати продукти, ризикуючи продовольчою безпекою країни.

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