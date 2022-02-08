У відповідь на податковий тиск влади українські виробники м’яса птиці перейдуть у “тінь” - Асоціація

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Мова про закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень” (законопроект № 5600), який ще називають “ресурсним”. Він передбачає, що усі суб’єкти господарювання, які розводять свійську птицю більше не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування 4 групи.

Реалізація закону не матиме нічого спільного з покращенням життя в Україні і навпаки, призведе до негативних наслідків, переконаний Карпенко.

“По-перше, це збільшення частки тіньового виробництва, використання готівки в розрахунках для зниження бази оподаткування податком на прибуток. По-друге, це позбавить галузь птахівництва її інвестиційної привабливості, мало хто буде надалі вкладати кошти в його модернізацію та розширення.

По-третє, ускладнення адміністрування податків, оскільки значна частина підприємств галузі має в структурі виробництва і рослинництво, і інші види тваринництва (скотарство, свинарство), які залишаються оподатковуватись єдиним податком.

По-четверте, вітчизняна продукція птахівництва втратить конкурентоздатність на зовнішніх ринках, нам буде складно конкурувати з іншими країнами, які мають пряму або непряму підтримку своїх виробників”, — уточнив він.

Важливо, що негативні наслідки від дії закону відчують не лише виробники, а й всі споживачі, адже птиця — найпопулярніше м’ясо серед українців, яке більше не буде таким доступним у ціні.

Крім того, втратять місцеві бюджети, бо значна частина податків буде перенаправлена в центральний бюджет країни. Але й центральний бюджет мало що виграє — туди за законом має поступати податок на прибуток, але прибуткового бізнесу в Україні стає все менше, зауважив Карпенко.

“Враховуючи те, що за даними Держкомстату України птахівництво було збиткове протягом останніх трьох років, прогнозовано що платежі з податку на прибуток будуть значно менші, ніж птахівники платили б єдиний податок 4 групи”, — наголосив фахівець.

Найбільше від урядового закону постраждають малі і середні підприємці галузі птахівництва, вважає Карпенко.

“Саме малі та невеликі підприємства галузі, які не такі ефективні в плані адміністрування податків, маючи землю в обробітку, будуть відмовлятися від постійно дотаційного птахівництва на користь ведення рослинництва. Наслідком цього буде скорочення робочих місць в сільській місцевості та зменшення виробництва продукції птахівництва, що неодмінно призведе до росту цін на неї для кінцевих споживачів”, — додав він.

Загалом, в “Союзі птахівників України” називають нові податкові зміни “безглуздими”, на тлі низької купівельної спроможності українців та в умовах глобальної економічної кризи.

“Позбавлення птахівництва можливості перебувати на єдиному податку несе значні ризики повернення галузі на десятиліття назад, коли було засилля імпортної продукції та практично відсутній експорт”, — резюмував Карпенко.

До теми

Низка Асоціацій звернулася до Офісу президента, прем’єр-міністра та Верховної ради із таким же закликом виправити згубну ситуацію. Вони стверджують, що аномальне зростання цін на енергоносії та корми і так призвели до скорочення вітчизняного виробництва. Якщо до цього додасться ще податковий тиск — Україна може втратити власну галузь виробництва м’яса птиці і буде змушена імпортувати продукти, ризикуючи продовольчою безпекою країни.