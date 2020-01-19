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В Венесуэле зафиксировали масштабные перебои с электричеством и интернетом

Киев • УНН

 • 11514 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. На севере и западе Венесуэлы зафиксированы масштабные перебои в энергоснабжении, проблемы наблюдаются в большинстве штатов страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Albertonews и данные мониторингового агентства Netblocks.

В Венесуэле зафиксировали масштабные перебои с электричеством и интернетом

Сильнее всех проблемы на себе почувствовали венесуэльские штаты Тачира, Мерида и Карабобо.

"Подтверждено: масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле до 9 часов вечера по местному времени коснулось несколько штатов, включая Тачира, Зулия, Мериду, Карабобо и Фалькон; перебои продолжаются", - сообщил Netblocks в Twitter.

Согласно данным агентства, с отключениями электричества столкнулись 16 из 23 штатов Венесуэлы, в трех из них подачу электроэнергии восстановили менее чем наполовину. В Тачира - на 14%, Мериде - 23% и Карабобо - 45%.

Правозащитная организация Redes Ayuda сообщила, что перебои с электричеством в стране вызвали также проблемы с интернет-связью в пяти штатах.

Напомним, оппозиция снова провозгласила Гуайдо главой парламента Венесуэлы.

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