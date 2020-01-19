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У Венесуелі зафіксували масштабні перебої з електрикою та інтернетом

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. На півночі і заході Венесуэлы зафіксовані масштабні перебої в енергопостачанні, проблеми спостерігаються в більшості штатів країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Albertonews і дані моніторингового агентства Netblocks.

У Венесуелі зафіксували масштабні перебої з електрикою та інтернетом

Найсильніше від усіх проблеми на собі відчули венесуельські штати Тачіра, Меріда і Карабобо.

"Підтверджено: масштабне відключення електроенергії у Венесуелі до 9 годин вечора за місцевим часом торкнулося кілька штатів, включаючи Тачіру, Зулію, Меріду, Карабобо і Фалькон; перебої тривають", - повідомило Netblocks в Twitter.

Згідно з даними агентства, з відключеннями електрики зіткнулися 16 з 23 штатів Венесуели, в трьох з них подачу електроенергії відновили менш ніж наполовину. У Тачірі - на 14%, Меріді - 23% і Карабобо - 45%.

Правозахисна організація Redes Ayuda повідомила, що перебої з електрикою в країні спричинили також проблеми з інтернет-зв'язком в п'яти штатах.

Нагадаємо, опозиція знову проголосила Гуайдо главою парламенту Венесуели.

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