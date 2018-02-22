В Великобритании прошло вручение музыкальной премии Brit Awards
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Рэпер Стормзи и певица Дуа Липа стали главными победителями церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards (одной из самых авторитетных в мире), состоявшейся в лондонской арене “О2” в Лондоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт The BRIT Awards 2018.
Стормзи был признан лучшим британским исполнителем, а его пластинка “Gang Signs & Prayer” — лучшим альбомом года.
Во время своего выступления на церемонии рэпер исполнил фристайл, в котором обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с вопросом: “Где деньги на Grenfell? Вы думаете, мы забыли о нем? ”
Таким образом он привлек внимание к расследованию прошлогоднего пожара в многоэтажке Grenfell Tower на западе Лондона, в результате которого погиб 71 человек.
Лучшей британской группой были признаны Gorillaz. Получая награду, лидер коллектива Дэймон Албарн тоже выступил с политической речью, призвав британцев “не изолировать себя от мира” из-за Брекзита.
В номинации “Лучший британский сингл” победила композиция Rag’N’Bone Man “Human”, а лучшим видеоклипом стал “Sign of the Times” Гарри Стайлза.
В международных номинациях первенствовали Ламар (“Лучший исполнитель”), Lorde (“Лучшая певица”) и Foo Fighters (“Лучшая группа”).
Как сообщал УНН, в прошлом месяце в Нью-Йорке состоялась юбилейная шестидесятых церемония вручения премии “Грэмми”. Главным победителем этого года можно считать певца Бруно Марса.