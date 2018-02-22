У Великій Британії пройшло вручення музичної премії Brit Awards
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Репер Стормзі і співачка Дуа Ліпа стали головними переможцями церемонії вручення музичної премії Brit Awards (однієї з найавторитетніших у світі), що відбулася на лондонській арені “О2” в Лондоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт The BRIT Awards 2018.
Стормзі був визнаний кращим британським виконавцем, а його платівка “Gang Signs & Prayer” — найкращим альбомом року.
Під час свого виступу на церемонії репер виконав фрістайл, в якому звернувся до прем’єр-міністра Великобританії Терезі Мей з питанням: “Де гроші на Grenfell? Ви думаєте, ми забули про нього?”
Таким чином він привернув увагу до розслідування минулорічної пожежі в багатоповерхівці Grenfell Tower на заході Лондона, в результаті якої загинула 71 людина.
Найкращою британською групою були визнані Gorillaz. Отримуючи нагороду, лідер колективу Деймон Албарн теж виступив з політичною промовою, закликавши британців “не ізолювати себе від світу” через Брекзіт.
У номінації “Кращий британський сингл” перемогла композиція Rag’N’Bone Man “Human”, а кращим відеокліпом став “Sign of the Times” Гаррі Стайлза.
У міжнародних номінаціях першість здобули Кендрік Ламар (“Кращий виконавець”), Lorde (“Краща співачка”) і Foo Fighters (“Краща група”).
Як повідомляв УНН, минулого місяця у Нью-Йорку відбулася ювілейна 60-а церемонія вручення премії “Греммі”. Головним переможцем цього року можна вважати співака Бруно Марса.