В Великобритании бывшего футбольного тренера признали виновным в педофилии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Великобритании бывшего футбольного тренера Барри Беннелла (который сейчас известен как Ричард Джонс) признали виновным в сексуальных преступлениях против ребят в 1980-х годах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Би-би-си.
Королевский суд Ливерпуля заметил, что Беннелл имел “мощную власть” над игроками начинающими детских команд в возрасте от восьми до пятнадцати лет, а его правонарушения имели регулярный характер.
64-летнего бывшего футбольного тренера осудили за 36 искам, в частности за непристойные действия и проявления сексуального насилия. Жюри еще не приняло решений по семи пунктам обвинений и продолжит обсуждение в среду.
Прокуроры назвали Беннелла “хищным и решительным педофилом”. Они сравнили его с Ловцом детей — персонажем книги британского писателя Яна Флеминга “Пиф-паф ой-ой-ой”.
Жертвы называли его дом “раем” для ребят, где они могли играть в игры и есть пищу из ресторанов.
Беннел насиловал мальчиков во время путешествий, в машине по дороге с и на тренировках, или в своем доме, где у него были компьютерные игры и экзотические животные — пума и обезьяна.
В своих показаниях суду Крис Ансворс, который является одной из жертв бывшего футбольного тренера, сообщил, что Беннел изнасиловал его “около полудюжины раз”.
Он был футболистом начинающим, который играл за местный клуб, а Беннелл работал футбольным агентом для “Манчестер Сити”.
Из-за болезни Баннел участвовал в судебном заседании через видеосвязь. Присяжным сообщили, что Беннелл ранее приговорили к трем срокам заключения в Великобритании и США за сексуальные преступления против ребят.
Бывший футбольный тренер решил не выдвигать каких-либо доказательств или свидетелей в свою защиту и сказал полиции, что болен раком, повлекшее у него проблемы с памятью. Адвокат Беннелл обвинил тех, кто подал жалобы против его подзащитного в придумывании рассказов и “следовании последней моде”.
Как ранее сообщал УНН, с 1 января в Польше официально заработал открытый реестр данным педофилов. В реестре опубликовали имена, фотографии и адреса проживания 768 педофилов, жертвами которых становились дети до 15 лет.